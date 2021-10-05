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خطوات فرد الشعر بدون استخدام الحرارة
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:39 م
لكي تحافظين على شعرك من التلف والتقصف، نقدم لك في السطور التالية خطوات فرد الشعر بدون استخدام مكوان الحرارة أو استشوار.
استخدام منتجات الفرد والتنعيم:
تحتوي منتجات التمليس والتنعيم على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك، تتحكم هذه المنتجات أيضاً في تجعد الشعر وتحسين إمكانية تصفيفه.
لف الشعر:
استخدمي رابط مطاط وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحاً للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه.
اتركيه طوال الليل، وسيكون شعرك مفروداً في الصباح.
العلاج بالزيت الساخن:
سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع.
ضعي الزيت على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله.
ترطيب الشعر:
عن طريق استخدام الصبار وزيت جوز الهند، يجعل من السهل فك تشابكه وتقويم خصلاتك.