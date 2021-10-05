خطوات فرد الشعر بدون استخدام الحرارة

لكي تحافظين على شعرك من التلف والتقصف، نقدم لك في السطور التالية خطوات فرد الشعر بدون استخدام مكوان الحرارة أو استشوار.





استخدام منتجات الفرد والتنعيم:

تحتوي منتجات التمليس والتنعيم على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك، تتحكم هذه المنتجات أيضاً في تجعد الشعر وتحسين إمكانية تصفيفه.





لف الشعر:

استخدمي رابط مطاط وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحاً للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه.

اتركيه طوال الليل، وسيكون شعرك مفروداً في الصباح.





العلاج بالزيت الساخن:

سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ضعي الزيت على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله.





ترطيب الشعر:

عن طريق استخدام الصبار وزيت جوز الهند، يجعل من السهل فك تشابكه وتقويم خصلاتك.