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خطوات فرد الشعر بدون استخدام الحرارة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
لكي تحافظين على شعرك من التلف والتقصف، نقدم لك في السطور التالية خطوات فرد الشعر بدون استخدام مكوان الحرارة أو استشوار.

استخدام منتجات الفرد والتنعيم:
تحتوي منتجات التمليس والتنعيم على مكونات مثل الكيراتين التي تنعم شعرك، تتحكم هذه المنتجات أيضاً في تجعد الشعر وتحسين إمكانية تصفيفه.

لف الشعر: 
استخدمي رابط مطاط وبعض دبابيس الشعر الطويلة ووشاحاً للحفاظ على الشعر الملفوف في مكانه. 
اتركيه طوال الليل، وسيكون شعرك مفروداً في الصباح. 

العلاج بالزيت الساخن: 
سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الخروع. 
ضعي الزيت على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل غسله. 

ترطيب الشعر: 
عن طريق استخدام الصبار وزيت جوز الهند، يجعل من السهل فك تشابكه وتقويم خصلاتك. 

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