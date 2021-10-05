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تعرف على حجم تداولات البضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:45 م
ميناء
ميناء
محمد رجب - دينا حسن
شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظًا فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، وخاصة فى حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 3025 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا.
إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 42 سفينة
وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 42 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائى والأرضي.

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ميناء الإسكندرية ميناء شاحنات جائحة كرونا تداول سفن

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