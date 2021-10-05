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عاجل.. السيسي يترأس اجتماع مجلس القوات المسلحة ويصدر قرارا جمهوريا
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:46 م
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم.
وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع بدأ بتقديم سيادته التهنئة للشعب المصري وأبنائه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأصدر الرئيس قرارًا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة الفريق.