Advertisements

عاجل.. السيسي يترأس اجتماع مجلس القوات المسلحة ويصدر قرارا جمهوريا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع بدأ بتقديم سيادته التهنئة للشعب المصري وأبنائه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأصدر الرئيس قرارًا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة الفريق.

الكلمات المفتاحية

متحدث الرئاسة رتبة فريق الفجر الرئيس السيسي أخبار مصر

أخبار تهمك

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

الزمالك يحسم مستقبل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة توسكر الكيني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مهدد بخسارة نجم جديد في لقاء الحرس الوطني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

منذ أقل من ساعة

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. "السيسي" يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

كيف احتفل "السيسي" بذكرى نصر أكتوبر؟

"دخلنا 5 مرات".. القبطان عمر عز الدين يكشف أسرار عن عملية إيلات

"كان عارف أنه هيموت".. محمود سعد يكشف تفاصيل استشهاد البرقوقي

محافظ شمال سيناء: نواجه الإرهاب بعناد

محافظ جنوب سيناء: أبطال القوات المسلحة مرابطون في أماكنهم يدافعون عن تراب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

12:33 م

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

11:28 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements