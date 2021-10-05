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تعرف على تفاصيل أغنية نسمة محجوب الجديدة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:56 م
نسمة محجوب
نسمة محجوب
بسمة عادل
تستعد الفنانة نسمة محجوب لطرح أغنية جديدة لها بعنوان الناس حواديت ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية الناس حواديت من كلمات سالم الشبهاني ومن ألحان كريم نيازي، وتحمل الأغنية الطابع الإجتماعي.




وذكر عنه اخر اعمال الفنانه نسمه محجوب اغنيه علمت العالم يبني ومن من كلمات عادل العش، وألحان نسمة محجوب، وتوزيع موسيقي شادي الحلواني.

الكلمات المفتاحية

نسمة محجوب المطربة نسمة محجوب الفجر الفني

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