تعرف على تفاصيل أغنية نسمة محجوب الجديدة

تستعد الفنانة نسمة محجوب لطرح أغنية جديدة لها بعنوان الناس حواديت ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".







أغنية الناس حواديت من كلمات سالم الشبهاني ومن ألحان كريم نيازي، وتحمل الأغنية الطابع الإجتماعي.









وذكر عنه اخر اعمال الفنانه نسمه محجوب اغنيه علمت العالم يبني ومن من كلمات عادل العش، وألحان نسمة محجوب، وتوزيع موسيقي شادي الحلواني.