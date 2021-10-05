الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة





الرئيس السيسي

وتناول الرئيس خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.





اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وقد أصدر الرئيس قرارًا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم الثلاثاء، حيث بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للشعب المصرى وأبنائـه مـن رجـال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة.