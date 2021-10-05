Advertisements

4 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود في السيارة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
كشف خبراء نادي السيارات بأوروبا عن 4 نصائح مهمة يجب على مالكي السيارات اتباعها، لترشيد استهلاك الوقود إلى أقل حد ممكن، منها ما يلي:

التخلي عن التسارع المستمر أثناء القيادة
على مالكي السيرات الحفاظ على وتيرة واحدة في القيادة والتخلي عن التسارع المستمر والكبح الشديد بالسيارة، والقيادة بسرعة مناسبة.

ضبط هواء الإطارات
ضبط الهواء يعمل على تقليل استهلاك السيارة من الوقود، كما يوصى بفحص ضغط هواء الإطار مرة واحدة على الأقل في كل شهر.

تجنب الرحلات القصيرة
الرحلات القصيرة تسبب زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وتقلل العمر الافتراضي للمحرك بسبب تآكل مكوناته.

تجنب الأوزان الزائدة
الوزن الزائد بالسيارة يتسبب في زيادة استهلاك الوقود؛ لذا ينصح بالتخلص من كل ما هو زائد عن الحاجة.

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة توسكر الكيني

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن المعارين في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مهدد بخسارة نجم جديد في لقاء الحرس الوطني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مستقبل ثلاثي الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

12:33 م

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

11:28 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements