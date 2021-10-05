4 نصائح مهمة لترشيد استهلاك الوقود في السيارة

كشف خبراء نادي السيارات بأوروبا عن 4 نصائح مهمة يجب على مالكي السيارات اتباعها، ل ترشيد استهلاك الوقود إلى أقل حد ممكن، منها ما يلي:





التخلي عن التسارع المستمر أثناء القيادة

على مالكي السيرات الحفاظ على وتيرة واحدة في القيادة والتخلي عن التسارع المستمر والكبح الشديد بالسيارة، والقيادة بسرعة مناسبة.





ضبط هواء الإطارات

ضبط الهواء يعمل على تقليل استهلاك السيارة من الوقود، كما يوصى بفحص ضغط هواء الإطار مرة واحدة على الأقل في كل شهر.





تجنب الرحلات القصيرة

الرحلات القصيرة تسبب زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وتقلل العمر الافتراضي للمحرك بسبب تآكل مكوناته.





تجنب الأوزان الزائدة

الوزن الزائد بالسيارة يتسبب في زيادة استهلاك الوقود؛ لذا ينصح بالتخلص من كل ما هو زائد عن الحاجة.