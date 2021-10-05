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الوزراء يوافق على الترخيص بالانتفاع مع البنك الأهلى لإنشاء 13 فرعا بمراكز الشباب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 01:51 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أعلن الدكتور مضطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن الترخيص بالانتفاع بطريق الاتفاق المباشر مع البنك الأهلي المصري، لإنشاء عدد 13 فرعا له بعدد من مراكز الشباب، بمحافظات: القليوبية، والقاهرة، والشرقية، والإسماعيلية، وكذلك فرع المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

ويأتي ذلك من منطلق إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة، وتفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، لتكون تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها، هذا إلى جانب رغبة البنك الأهلي فى تحقيق الانتشار على مستوى المحافظات، وإنشاء المزيد من الفروع الجديدة له داخل مراكز الشباب، باعتباره واحدا من المؤسسات المالية الوطنية.

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مصطفى مدبولي مراكز الشباب مدبولي مجلس الوزراء الحكومة المصرية

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