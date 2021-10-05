عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليو الثلاثاء عن الطلبات التي منحها اللاعب للريدز من أجل تجديد عقده مع الفريق.





شروط صلاح للتجديد مع ليفربول





وقالت صحيفة " صن البريطانية " أن التقارير الأولية تشير إلى طلب صلاح راتب أسبوعي يُقدر بنحو 500 ألف إسترليني للموافقة على التجديد تعد غير صحيحة بالمرة.





وأشارت الصحيفة إلى أن طلبات صلاح تتراوح بين 300 إلى 380 ألف ما سيجعله صاحب أعلى راتب في الفريق.





في الوقت الذي قالت فيه الصحيفة أن تجديد عقد صلاح مع الريدز سيكون حتى العام 2025 فقط.