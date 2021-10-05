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سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نجم فلسطين لمدة 3 مواسم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 02:04 م
البطاط
البطاط
محمد زويد
أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع مصعب البطاط، الجناح الأيمن الدولي الفلسطيني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، ليصبح الصفقة الخامسة في الانتقالات الصيفية الحالية . 

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع قائد منتخب فلسطين، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات مساء اليوم. 

وحرصت جماهير نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، على الاحتفال بقائد فريقها قبل مغادرته فلسطين، متمنية التوفيق لنجمها الدولي في خطوته الجديدة كسفير كروي مع فريق سيراميكا كليوباترا. 

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا سبق وأن أبرمت ٤ صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمود كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والتونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي.

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سيراميكا البطاط

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