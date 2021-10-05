كشف الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حقيقة الرحيل عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي.





هل يرحل عن باريس نهاية الموسم؟.. مبابي يحسم الجدل

وقال مبابي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إدارة النادي لم تفاتحني في ملف التجديد منذ شهر ونصف أو شهرين، بالتحديد منذ إبداء رغبتي في الرحيل".





وبسؤاله هل ستغادر باريس سان جيرمان نهاية الموسم، رد مبابي: "في كرة القدم، حقيقة الأمس ليست بالضرورة أن تكون حقيقة اليوم أو غدًا، فإذا قيل إن ميسي سيلعب في باريس، لما تخيلت ذلك، لذا لا يمكن أن نعرف ما سيحدث".





واختتم: "كنت بحاجة شديدة لتوضيح موقفي، وأعتقد أن الوقت الحالي مناسب لكسر حالة الصمت، فلم أستطع التحدث طوال الصيف".