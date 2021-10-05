الإسكان: 36 محطة مياه جديدة بـ25 مركز ضمن "حياة كريمة" (فيديو)

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق والمتحدث الرسمي لمبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة تتم في 52 مركز، يتبع وزارة الإسكان 25 مركز منها، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 27 مركز، موضحًا أنه تم استلام جميع محطات الرفع والمعالجة بالقرى التي يتم العمل بها، فيما عدا 8 مواقع لمحطات الرفع، و21 موقع لمحطات المعالجة جاري التنسيق مع التنمية المحلية لاستلامها.





وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك استشاري بكل مركز دوره معاينة المواقع مع التنمية المحلية ووزارة الإسكان، ثم البدء في عمل التصاميم ونزول المقاول للتنفيذ، موضحًا أن نسب التنفيذ تبدأ من 5% وتخطت 70% في بعض المراكز.



