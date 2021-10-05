كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن شرط محمد صلاح لاعب ليفربول لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.





رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

ويرغب نادي ليفربول الإنجليزي في تجديد تعاقده مع اللاعب الدولي المصري بعد المستويات المميز للغاية التي يقدمها مع الريدز حيث ينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2023.





وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن محمد صلاح لا يمانع في تجديد تعاقده مع نادي ليفربول رغم اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه.





وأضافت بأن الدولي المصري طلب الحصول على 380 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.





الجدير بالذكر أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه استرليني.



