وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه وشيكة



قالت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إدارة موارد المياه العالمية "مجزأة وغير كافية" وأنه يتعين على الدول أن تتبنى بشكل عاجل إصلاحات لزيادة التمويل وتعزيز التعاون بشأن أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ قبل حدوث أزمة تلوح في الأفق.



وحذر التقرير من أن تغير المناخ من المتوقع أن يزيد المخاطر المتعلقة بالمياه مثل الجفاف والفيضانات، بينما من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المائي بسبب الندرة المتزايدة والنمو السكاني. وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى الاستيقاظ على أزمة المياه التي تلوح في الأفق".



تشير تقديرات "حالة الخدمات المناخية لعام 2021: المياه ''، وهو تعاون بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات الدولية ووكالات التنمية والمؤسسات العلمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الوصول إلى المياه سيتجاوز 5 مليارات بحلول عام 2050 مقابل 3.6 مليار في عام 2018. وتدعو إلى مزيد من التمويل والعمل العاجل لتحسين الإدارة التعاونية للمياه، مع الإشارة إلى الحاجة إلى أنظمة إنذار أفضل للفيضانات في آسيا وأنظمة إنذار بالجفاف في إفريقيا.



على الرغم من بعض التطورات الأخيرة، فقد وجدت أن 107 دول لا تزال بعيدة عن الهدف المتمثل في إدارة مواردها المائية على نحو مستدام بحلول عام 2030. قال التقرير "تفتقر حوالي 60٪ من خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية - الوكالات العامة الوطنية المكلفة بتوفير المعلومات الهيدرولوجية الأساسية وخدمات الإنذار للحكومة والجمهور والقطاع الخاص - إلى القدرات الكاملة اللازمة لتوفير الخدمات المناخية للمياه ".



وصرح تالاس في مؤتمر صحفي إن هذه "الفجوات الكبيرة" في البيانات هي الأسوأ في آسيا الوسطى وأفريقيا وبين الدول الجزرية. وقال إنه في بعض الحالات، يمكن أن تكون فجوات المعلومات قاتلة، مثل عندما فتحت زيمبابوي سدودها خلال إعصار إيداي في عام 2019، مما أدى إلى تفاقم الفيضانات في مصب موزمبيق. واضاف "كان هذا أحد الأمثلة حيث كان التنسيق الأفضل بين زيمبابوي وموزمبيق سيجنب وقوع إصابات".



وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه يلقي أكثر من 300 ألف شخص حتفهم بشكل عام بسبب الفيضانات وأكثر من 700 ألف بسبب الجفاف وتأثيره على إنتاج الغذاء.

