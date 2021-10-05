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"مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال" ..هيفاء وهبي توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:05 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
نادين نجدي
نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وارتدت "هيفاء" تيشرت أبيض اللون، تركت شعرها منسدلًا، وعلقت على الصورة قائلة:" قال مالقوش في الورد عيب..فقالوا كل اللي بيتقال"، حازت الصورة الكثير من الإعجابات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني

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