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بهذه الطريقة..محمد جمعة يداعب جمهوره

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:26 م
محمد جمعة
محمد جمعة
نادين نجدي
شارك النجم محمد جمعة، جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"

وكانت الصورة برفقة الكثير من النجوم، منهم النجم احمد فتحي والنجم عمر عبد العزيز، ارتدوا بشاكير مخططه اللون، علق على الصورة قائلًا:" لما نحب نخطط حياتنا".

يشارك "جمعة" في فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق

الكلمات المفتاحية

مصر محمد رمضان محمد جمعة لبنان فن عم ضياء البرنس

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