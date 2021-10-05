تعرف على موعد طرح أغنية "صاحب الجمال" لـ هيثم شاكر



يستعد النجم هيثم شاكر، لطرح أغنيته الجديدة "صاحب الجمال" وذلك مساء غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.



يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر، أغنية" مش عادية" وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم ومكساج وماستر هاني محروس وإنتاج شرقي برودكشن، وحققت الأغنية نجاح كبير فور طرحها ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



