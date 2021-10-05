Advertisements

نائب: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعزز من صوت مصر في المحافل الدولية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:03 م
النائب جمال أبو الفتوح
النائب جمال أبو الفتوح
عبداللطيف هيبة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، سيعزز من صوت مصر في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن أعضاء المجلس الجديد لديهم خبرات كبيرة فى هذا الصدد، فضلًا عن قدرتهم في مساعدة الدولة بالخارج فى نشر قيم حقوق الإنسان، والرد على المغالطات التي تبثها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى الخارج ضد مصر.

مصر تهتم بملف حقوق الإنسان
وأضاف "أبو الفتوح"، أن اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان هو اهتمام شامل كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظى باهتمام بالغ من كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن إصدار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أيام من إطلاق الإستراتيجية الوطنية، يؤكد التزام الدولة بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وفقًا لرؤية شاملة تتضمن العديد من المحاور.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهدف الأول للقيادة السياسية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن، ومستقر، ومنتج، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم كافة سبل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكومة، للقيام بدورهم في استعادة الدولة لقوتها في ذلك الصدد فضلًا عن غلق الباب أمام المنظمات الدولية المشبوة والتصدي للأكذيب المستمرة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد "أبو الفتوح"، أن الدولة المصرية في الفترة الماضية بنت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وأول هذه المنظومة هي رؤية الدولة في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت المصرية، لافتًا إلى أن هناك هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع لتطبيق حقوق الإنسان وفقًا لجدول زمني لتنفيذ خطة الدولة الأولى من نوعها في المجال الحقوقي الممتدة لـ5 سنوات، شاملة 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية

ملف حقوق الانسان مصر مجلس الشيوخ حقوق الانسان جمال أبو الفتوح الفجر

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يومين

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

علاء عابد يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

بعد قرار مجلس الوزراء.. ما هي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؟

بعد قرار إنشاء لجنة لحقوق الإنسان.. سعد الدين إبراهيم: العبرة بتأثيرها.. وبرلماني: دورها تنفيذي

"الوزراء": اللجنة العليا لحقوق الإنسان صوت مصر في المحافل الدولية

حافظ أبو سعدة: مصر تسير بخطى جيدة في مجال حقوق الإنسان

حصاد 2018 للمجلس القومي لحقوق الإنسان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

02:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements