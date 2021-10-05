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مكتبة الإسكندرية تنظم المسابقة السنوية لمتحف السادات

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:04 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
تنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة السنوية لمتحف السادات للعام الخامس على التوالي بمناسبة الذكرى 48 لحرب أكتوبر المجيدة، وذلك غدًا الأربعاء 6 أكتوبر من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى 2:30 عصرًا، بقاعة المتحف داخل المكتبة.
عرض بانورامي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات
يتضمن برنامج المسابقة عرض بانورامي خاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، يعقبه جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف، ثم عقد المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

جدير بالذكر أن متحف السادات أحد متاحف مكتبة الإسكندرية، وقد أقيم على مساحة 260 مترًا مربعًا في الجزء الجنوبي للمكتبة، وقد خصت السيدة جيهان السادات المتحف بمقتنيات عُرضت لأول مرة؛ وذلك تقديرًا للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية.

وفي سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "الأزياء في مصر القديمة"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر في تمام الحادية عشرة صباحًا في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على التعريف بالأزياء والملابس في مصر القديمة من خلال عرض الرسومات والنقوش الموجودة على جدران المعابد والمصاطب، وكذلك أشكال ملابس الرجال والسيدات والأطفال، فضلًا عن أنواع الأقمشة المستخدمة والحُلي والملابس وخاصة المصنوعة من الأقمشة الكتانية التي أُطلق عليها اسم "أشعة القمر المنسوج" دليلا على رقتها ورقيها وأناقتها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعلم الأطفال كيفية تصميم بعض النماذج المبسطة لأشكال هذه الملابس، وأشكال الحُلي ومنها القلادة الفرعونية.

تهدف الورش إلى نشر الوعي والثقافة وتعريف الأطفال والنشء بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوسهم، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري.

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