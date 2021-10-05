حبس متهم سنة لإتجاره بالحشيش في مصر الجديدة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بالسجن عام لمتهم قام بتجاره المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين امجد مصطفى عبدالعزيز ومحمد عبدالحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

أمر الإحالة

وجاء فى أمر الإحالة بأن المتهم ر.ف أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك عند مرور معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة حيث ابصر المتهم ممسكا سلاح ابيض" سكين" فضبطه مستخلصا سلاحه وبتفتيشه عثر معه علي ١٤ قطعة بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، وقررت النيابة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.



