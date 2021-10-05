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أجواء خريفية .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد الأربعاء

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:05 م
شبورة
شبورة
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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