العظمى 29 بالقاهرة.. الأرصاد تصدر بيانا حول طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





- طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.





- طقس حار على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



