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العظمى 29 بالقاهرة.. الأرصاد تصدر بيانا حول طقس الغد
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:10 م
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
- طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.