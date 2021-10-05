الإعدام لقاتل الطفلة ريماس في الدقهلية

شهدت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم، وعضوية المستشارين محمد أحمد البهنساوي، وشريف مصطفى زاهر، ومحمد أمل محمد، وأمانة سر طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي،اليوم حكما بإعدام المتهم بقتل الطفلة ريماس.



جنايات المنصورة

وقد أحالت المحكمة أوراق المتهم "عبد العظيم.م"43 سنة- حداد، مقيم بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، خلال الجلسة الماضية.



إعدام قاتل الطفلة ريماس

وقد عثرت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة الطفلة ريماس محمد عبد الرازق 8 سنوات، مقتولة وملقاة على سلم أحد المنازل بقريتها.



وبالفحص والتحريات ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن المتهم استدرج الطفلة لمنزله، أثناء ذهابها لشراء خبز لأسرتها، وأوهمها أنه كفيف، وحاول ملامسة جسدها، لكنها صرخت، فسددها لها 6 طعنات متفرقة، وألقى جثتها على السلم، حتى يتدبر مكانًا لإخفائها.



وأكد التقرير الطبي، أن الطفلة لم تتعرض لاعتداء جنسي، لكن هناك خدوش نتيجة المقاومة، وطعنات متفرقة بجسدها.