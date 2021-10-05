التفوق التاريخي يحفز الفراعنة قبل مواجهة ليبيا في تصفيات المونديال

يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بالمنتخب الليبي يوم الجمعة القادمة لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

تاريخ مواجهات مصر وليبيا في تصفيات المونديال

قبل المواجهة يمتلك المنتخب المصري تفوق تاريخي على نظيره الليبي خلال المواجهات التي سبق وأن جمعت بينهما سواء كانت على المستوى العربي أو المستوى الأفريقي.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي في السطور التالية تاريخ مواجهات المنتخب المصري ونظيره الليبي التي جاءت على النحو التالي :-

سبق وأن خاض المنتخبان سابقًا 21 مواجهة نجح المنتخب المصري في الفوز بثلاثة عشر مواجهة وتعادلا في ثلاثة مباريات وفاز المنتخب الليبي في خمسة مناسبات.

وأحرز لاعبوا المنتخب المصري إثنين وخمسين هدفًا في الشباك الليبية فيما تلقت شباك الفراعنة ستة وعشرين هدفًا آخرين.

وسبق وأن نجح المنتخب المصري في الفوز بالمواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما في كأس الأمم الأفريقية 2006 بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وهي المواجهة الرسمية الأخيرة التي تجمع بينهما.



