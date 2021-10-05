Advertisements

التفوق التاريخي يحفز الفراعنة قبل مواجهة ليبيا في تصفيات المونديال

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:08 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد أيمن
يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بالمنتخب الليبي يوم الجمعة القادمة لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.
تاريخ مواجهات مصر وليبيا في تصفيات المونديال
قبل المواجهة يمتلك المنتخب المصري تفوق تاريخي على نظيره الليبي خلال المواجهات التي سبق وأن جمعت بينهما سواء كانت على المستوى العربي أو المستوى الأفريقي.
ويستعرض لكم الفجر الرياضي في السطور التالية تاريخ مواجهات المنتخب المصري ونظيره الليبي التي جاءت على النحو التالي :-
سبق وأن خاض المنتخبان سابقًا 21 مواجهة نجح المنتخب المصري في الفوز بثلاثة عشر مواجهة وتعادلا في ثلاثة مباريات وفاز المنتخب الليبي في خمسة مناسبات.
وأحرز لاعبوا المنتخب المصري إثنين وخمسين هدفًا في الشباك الليبية فيما تلقت شباك الفراعنة ستة وعشرين هدفًا آخرين.
وسبق وأن نجح المنتخب المصري في الفوز بالمواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما في كأس الأمم الأفريقية 2006 بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وهي المواجهة الرسمية الأخيرة التي تجمع بينهما.

الكلمات المفتاحية

مصر ضد ليبيا مصر ليبيا

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 12 ساعة

طلائع الجيش يكشف مفاجأة بشأن التعاقد مع عمر جابر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يومين

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الشحات لـ"الفجر الرياضي": أجيري قال لي "العب لعبك".. ولا أفكر في العودة لمصر

مصر ضد ليبيا.. تفوق كاسح للفراعنة وانتصاران تاريخيان

تاريخ المواجهات (المصرية – المغربية) قبل مباريات نصف النهائي الإفريقي

ماذا قدم مُنتخب توجو أمام الفراعنة تاريخيًا ؟

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

04:18 ص

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

02:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements