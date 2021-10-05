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على طريقة سعاد حسني..رانيا منصور تبهر جمهورها

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:31 م
رانيا منصور
رانيا منصور
نادين نجدي
تحرص الفنانة رانيا منصور، على التواصل الدائم مع متابعيها، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصه بها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نشرت "رانيا" صورة جديدة لها، وكانت ترتدي فستان أبيض وبه نقاط سوداء، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها، تركت شعرها منسدلًا.

يذكر ان الفنانه رانيا منصور، تشارك حاليًا في مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغني، أشرف عبد الغفور، أحمد وفيق،ليلى عز العرب، فراس سعيد، سامي مغاوري، إخراج محمد النقلي

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نورهان مصر فن رانيا منصور حلم عزيز الفجر الفني احمد عز

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