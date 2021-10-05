بعد غياب.. الفنان توفيق عبد الحميد يعود للتمثيل مرة أخرى

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد، عن العودة للفن مره أخرى بعد غياب دام إلى 11 عاماً، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





و كتب توفيق عبد الحميد، منشوراً قائلاً:"إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفًا عليكم في مسلسل جديد الله المستعان".





يذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» عام 2010، مع دلال عبدالعزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج وغيرهم، من تأليف وإﺧﺮاﺝ محمد نبيه.