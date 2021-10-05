"مينا للإستثمار السياحي " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تصدر سهم مينا للاستثمار السياحي الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 11.22 % ، ليغلق عند 1.6 جنية، يلية راية القابضة بنسبة 7.45 %، ليغلق عند 2.7 جنيه، ثم بالمركز الثالث العبور للاستثمار السياحي بنسبة 6.86% ليغلق عند 41.6 جنيه.



