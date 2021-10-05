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"مينا للإستثمار السياحي " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:19 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تصدر سهم مينا للاستثمار السياحي الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم  بنسبة 11.22 %  ، ليغلق عند 1.6 جنية، يلية راية القابضة بنسبة 7.45 %، ليغلق عند 2.7 جنيه، ثم بالمركز الثالث العبور للاستثمار السياحي بنسبة 6.86% ليغلق عند 41.6 جنيه.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصر الوطنية للصلب -عتاقة بارتفاع 4.94% ليغلق عند 1.8 جنيه، وأخيرًا سهم شركة النصر للأعمال المدنية بارتفاع 4.10% ليغلق عند 36 جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة.


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