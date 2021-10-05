عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

تعقد اللجنة المؤقتة لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجتماع طارئ الآن بمقر القلعة البيضاء وذلك من أجل مناقشة الكثير من الملفات.





إجتماع عاجل في الزمالك





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نشر أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي الأسبق ومنتخب مصر تغريدة جاء فيها :" : اجتماع طارئ ومفاجئ لمجلس إدارة الزمالك الآن".





وعلم موقع " الفجر الرياضي " أن السبب وراء الإجتماع حل أزمة منع القيد بقرار من الأتحاد الدولي فيفا على خلفية الأزمة التي خلفها مهاجم الفريق السابق حسام أشرف.



