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بهذه الطريقة.. عزيز الشافعي يروج لأغنيته الجديدة "حلو التغيير"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:40 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نادين نجدي
نشر الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت الصورة للهضبة عمرو دياب، علق عليها قائلًا:" حلو التغيير..كلمات تامر حسين...ألحان عزيز الشافعي..توزيع توما..ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس...من ألبوم عيشني ".

حقق عزيز الشافعي نجاحات كثيرة مع الهضبة عمرو دياب في الكثير من الأعمال، ومنهم يوم تلات وزي ما أنتي، الكثير من الأغاني خلال الفترة التي مضت.

الكلمات المفتاحية

مصر فن عمرو دياب حلو التغيير تامر حسين الهضرة ألبوم عيشني

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