"العقارية للبنوك " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

تصدر سهم العقارية للبنوك الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 8.05%، ليغلق عند 64 جنيه للسهم، يليه سهم ممفيس للأدوية بنسبة تراجع بلغت 7.64 % ليغلق عند 24 جنيه

وإحتل سهم زهراء للطباعة الترتيب الثالث بالأسهم الأكثر تراجع بنسبة بلغت 6.90 % ليغلق عند 43 جنيه للسهم ، ثم جاء سهم الاهرام للطباعة بالترتيب الرابع بنسبة 4.96% ليغلق عند 10.73 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للصناعات الهندسية بارتفاع 4.83% ليغلق عند 5.12 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.