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"العقارية للبنوك " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:21 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
تصدر سهم العقارية للبنوك الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 8.05%،  ليغلق عند 64 جنيه للسهم، يليه سهم ممفيس للأدوية بنسبة تراجع بلغت 7.64 % ليغلق عند 24 جنيه


وإحتل سهم زهراء للطباعة الترتيب الثالث بالأسهم الأكثر تراجع بنسبة بلغت 6.90 % ليغلق عند 43 جنيه للسهم ، ثم جاء سهم الاهرام للطباعة بالترتيب الرابع بنسبة 4.96% ليغلق عند 10.73 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للصناعات الهندسية بارتفاع 4.83% ليغلق عند 5.12 جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة.


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