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عاجل.. صلاح يتحدى رونالدو على جائزة جديدة في البريميرليج

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:26 م
صلاح
صلاح
محمد أيمن
دخل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في منافسة مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد على جائزة جديدة خلال منافسات الموسم الجاري.

صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة 

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا اليوم الثلاثاء عن أسماء المرشحين للحصول على جائزة الأفضل في الدوري الأنجليزي خلال شهر سبتمبر وضمت كلاً من :-

محمد صلاح (ليفربول) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - أنطونيو روديجر (تشيلسي) - إسماعيلا سار (واتفورد) - إيفان توني (برينتفورد) - ميكائيل أنطونيو (وست هام يونايتد).

يُذكر أن تشيلسي يحتل ترتيب الدوري الانجليزي برصيد ستة عشر نقطة ويأتي بعده مانشستر يونايتد في مركز الوصافة برصيد خمسة عشر نقطة.

الكلمات المفتاحية

صلاح رونالدو الدوري الانجليزي

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