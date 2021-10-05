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ماكرون: طالبان أظهرت أنها لم تتغيّر بشأن التعامل مع حقوق المرأة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:19 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن حركة طالبان أظهرت أنها لم تتغيّر بشأن التعامل مع حقوق المرأة.

 

وأضاف ماكرون، أن عدم التعاون مع الجماعات الإرهابية والسماح بعمل المنظمات الإنسانية من الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان.

 

وتابع ماكرون، أن قمة G20 يجب أن تخرج برسالة واضحة لطالبان بشأن شروط الاعتراف بالحركة

 

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن التزام طالبان بحقوق المرأة والمساواة من شروط الاعتراف بالحركة.

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