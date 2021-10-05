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فرنسا تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1.4 % سنويا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر

رفعت الحكومة الفرنسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي خلال السنوات المقبلة لتبلغ 4ر1% سنويا بفضل الاستثمارات العامة التي حفزت التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد بما يعوض تأثيرات الركود الحاد الذي سجله الاقتصاد في العام الماضي. في الوقت نفسه تتوقع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معدلات نمو أقوى للاقتصاد على المدى القريب، ليعود النشاط الاقتصادي إلى مستويات مع قبل الجائحة بنهاية العام الحالي.

ومع تلاشي هذا النمو القوي قصير المدى، ستضمن خطة التحفيز الحكومية البالغة قيمتها 100 مليار يورو  (116 مليار دولار)  استقرار النمو الاقتصادي عند معدل 35ر1% تقريبا، بحسب تقرير اجتماعي اقتصادي نشرته الحكومة اليوم الاثنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تأثيرات خطة استثمار أخرى لم يعلن الرئيس ماكرون تفاصيلها بعد  يمكن ان تدعم احتمالات النمو خلال السنوات المقبلة. في الوقت نفسه من المتوقع تراجع معدل التضخم تدريجيا  ليصل إلى 75ر1% عام .2025 


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