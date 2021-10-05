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صندوق النقد: النمو العالمي أقل مما كان متوقعا 2021

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:37 م
بوابة الفجر


حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء كريستالينا غورغييفا أن النمو العالمي سيتراجع "قليلا" هذا العام معربة عن قلقها إزاء الهوة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالميا من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.

وقالت غورغييفا "نتوقع الآن أن يتباطأ النمو قليلا هذا العام" عما توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو، وفقا لـ"الفرنسية".

ولو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول العام 2022، فإن "البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي" من الأزمة التي سببها وباء كوفيد-19".


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