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عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدأت في إجراءات الأستئناف لدى محكمة التحكيم الدولي " كاس " في القضية المرفوعة ضد النادي من مهاجم الفريق السابق نجم الرأس الأخضر دجانيني والذي يطلب ثلاثة ملايين دولار مستحقات مالية متأخرة.

أهلى جدة يلجأ للكاس في قضية دجانيني 

وفسخ دجانيني عقده مع النادي الأهلي في العام 2020 وذلك من طرف واحد إعتراضًا على عدم تسلمه المستحقات المالية الواجب سدادها.

فبل أن تخرج صحيفة الرياضية السعودية وتؤكد أن النادي تحرك عقب وصول الخطاب الرسمي والذي يتضمن سداد كامل رواتب المهاجم السابق المتأخرة حتى نهاية عقده.

الكلمات المفتاحية

دجانيني اهلي جدة الدوري السعودي

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