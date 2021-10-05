ارتفاع عجز التجارة الأمريكية بأكثر من المتوقع في أغسطس





زاد العجز التجاري للولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس ، وذلك بسبب زيادة الواردات فيما تعكف الشركات على إعادة بناء المخزونات، وهو أحدث مؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري ارتفع 4.2 في المائة إلى 73.3 مليار دولار الشهر الماضي، بحسب "رويترز" .





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو العجز التجاري إلى 70.5 مليار دولار.







