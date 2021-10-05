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رابطة الدوري الأسباني تعدل مواعيد مباريات الجولة التاسعة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد أيمن
أعلنت رابطة الدوري الأسباني الممتاز اليوم الثلاثاء تعديل بعض مباريات الجولة التاسعة من الليجا أبرزها لريال مدريد وغريمه التقليدي واللدود فريق نادي أتلتيكو.

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الاسباني 

وعبر الحساب الرسمي لرابطة الليجا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة نشرت تغريدة أفادت فيها أن الجولة التاسعة تنطلق يوم السادس عشر من شهر أكتوبر بمباراة ليفانتي مع خيتافي ولقاء سوسيداد مع مايوركا.

في الوقت الذي تم فيه تأجيل مباراة غرناطة مع أتلتيكو مدريد ولقاء ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو لأجل غير مسمى فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب الخاصة بالتأجيل.

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ريال مدريد بطولة الدوري الاسباني الممتاز الدوري الاسباني

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