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"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة المصرية تداولاً اليوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر قطاع العقارات الأكثر تداولاً بالبورصة االمصرية اليوم وبنسبة 31.7%، تلاه قطاع الأغذية ومشروبات وتبغ بنسبة 10%

وجاء في الترتيب الثالث قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع بنوك بنسبة 7%، وأخيراً قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.3%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة.

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