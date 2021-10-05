"العقارات " في صدارة قطاعات البورصة المصرية تداولاً اليوم

غذية ومشروبات وتبغ بنسبة 10%

وجاء في الترتيب الثالث قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع بنوك بنسبة 7%، وأخيراً قطاع ال موارد الأساسية بنسبة 6.3%.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.