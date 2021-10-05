شاهد.. ماذا قالت الفنانة سمية الخشاب عن العطل الذي حدث بالأمس عبر التواصل الإجتماعي

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن العطل الذي حدث بالأمس في مواقع التواصل الإجتماعي وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".







و نشرت سمية الخشاب تويته لها وعلقت عليها قائله:"لولا التويتة بتاعتي مكنتش الصين رجعت الواتساب".







يذكر ان اخر اعمال الفنانه سميه الخشاب من مسلسل موسى الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله محمد رمضان هبه مجدي سيد رجب وغيرهم من الفنانين إخراج محمد سلامه.