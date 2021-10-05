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عمرو دياب يحيى حفل غنائي خاص.. اليوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:17 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك مساء اليوم بحضور كبار رجال الدولة ونجوم الفن والمجتمع.

ومن المفترض أن يقدم دياب، خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

على جانب آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة "أحلى ونص".

ونشر تطبيق "أنغامي" قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لشهر سبتمبر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته "أحلى ونص"، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته "على عيني"، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية " لو هتسيب"، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان "خطر"، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية "الملوك".

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