عاجل.. وفاه الممثلة الهندية مانيشا ياداف

توفت منذ قليل الممثلة الهندية مانيشا ياداف عن عُمر يناهز 29 عاماً متأثرة بنزيف في المخ .







وقد نشرت الفنانة باريدهى شارما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشوراً قائله:"هذا الخبر مفجع للغاية"، مؤكدة إنها صدمت لسماع أن "مانيشا" لم تعد موجودة، وكشفت أنها تعرفت على الأخبار المأساوية عن طريق مجموعة واتس آب التي تضم ممثلات العرض.









وأضافت لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرضنا. لكن لدينا مجموعة واتس آب تسمى Mughals التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض.. هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها. وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة.