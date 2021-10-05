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محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:07 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم : ريهام على
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقيتي تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى (48) لنصر أكتوبر المجيد.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، والشاهدة على بسالة الجيش المصري في الحفاظ على الوطن، وسلامة أراضيه".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

الكلمات المفتاحية

محافظه الفيوم ذكرى نصر أكتوبر‎ القوات المسلحة

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