Advertisements

تعيين محمد التوني معاونا لمحافظ الفيوم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:08 م
محمد التوني
محمد التوني
الفيوم : ريهام على
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار رقم 401 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد سامي التوني للعمل معاونًا لمحافظ الفيوم، بجانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسئولية، بما يسهم في الارتقاء بكافة المواقع الخدمية، ودفع عجلة التنمية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

معاون محافظ الفيوم محمد التوني محافظه الفيوم

أخبار تهمك

من قلب مانشستر يونايتد.. إنتر ميلان يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

مبابي يعترف بسب نيمار دا سيلفا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ ساعتين

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخ الإقليم.. تعيين "نائب للمحافظ في الفيوم" من وزارة الطيران المدني

مجلس 'الصحفيين' يناقش مذكرة الزملاء بالفيوم ضد المحافظ

محافظ الفيوم يناقش مع المستثمرين مشكلات القطاع السياحي (صور)

محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)

محافظ الفيوم يواصل لقاءه بمتدربي المرحلة الأولى لمبادرة "المسئول الحكومي المحترف"

محافظ الفيوم تخصيص قطعة أرض لإقامة 12 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

03:31 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

03:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements