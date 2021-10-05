تعيين محمد التوني معاونا لمحافظ الفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرار رقم 401 لسنة 2021، بتكليف الدكتور محمد سامي التوني للعمل معاونًا لمحافظ الفيوم، بجانب عمله متحدثًا رسميًا للمحافظة.



وأكد محافظ الفيوم، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على الدفع بعناصر شابة جديدة لمواقع المسئولية، بما يسهم في الارتقاء بكافة المواقع الخدمية، ودفع عجلة التنمية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.