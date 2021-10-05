عاجل- محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي ليبيا





انضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لمعسكر منتخب مصر في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهتي ليبيا المقبلتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.





وكان صلاح قد وصل القاهرة اليوم الثلاثاء قادمًا من إنجلترا ليلتحق بمعسكر منتخب مصر المقام في برج العرب.





واكتمل عقد المحترفين في معسكر منتخب مصر بانضمام محمد صلاح حيث سبق وانضم كلًا من أحمد حجازي وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد ومحمد النني وعمر موموش.









ومن المنتظر أن يُشارك محمد صلاح في مران منتخب مصر الذي سيقام مساء اليوم بعد انضمامه للمعسكر.





ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يومي ٨ ، ١١ أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.



