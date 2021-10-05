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التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بإنشاء 3 جامعات خاصة جديدة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:14 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
مارينا بشارة
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن صدور ثلاثة قرارات جمهورية بإنشاء جامعات خاصة جديدة وهى جامعات: (رويال بمصر، بدر بأسيوط، الريادة للعلوم والتكنولوجيا).

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، تهدف هذه الجامعات إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصيين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتضم هذه الجامعات الثلاث عدد من الكليات، وهى على النحو التالى:

(أولًا) جامعة رويال بمصر 

وفقًا للقرار الجمهورى رقم 443 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: الهندسة، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام والصحافة، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، التكنولوجيا الحيوية، التمريض، التكنولوجيا.

(ثانيًا) جامعة بدر بأسيوط 

وفقًا للقرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق، القانون، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللغات والترجمة، الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، الفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية.

(ثالثًا) جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا 

وفقًا للقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2021، بحيث تضم كليات: طب الفم والأسنان، التمريض، العلاج الطبيعي، الدراسات العليا، الإعلام والألسن، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الهندسة، إدارة الأعمال.

وتمنح هذه الجامعات الثلاث درجات الليسانس والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية.

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