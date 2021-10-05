وزير الزراعة يبحث مع مدير التجارة بالمفوضية الأوروبية سبل زيادة التبادل التجاري

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليوين ديفوكس المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية

والوفد المرافق له وبحث معه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





استعرض خلال الاجتماع الانجازات التي تحققت في خلال الفترة الماضية وأكد على اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي الصحي والآمن والمستدام للمواطنين من خلال المشروعات التي تشهدها مصر حاليا سواء في مجال التوسع الرأسي بالبحوث العلمية التطبيقية واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وايضا من خلال مشروعات التوسع الأفقي الجديدة واستصلاح الأراضي .





وأكد أن الدولة المصرية تطبق أعلى المعايير في مجال الصحة النباتية والحيوانية ولديها منظومة إجراءات صارمة للرقابة على الصادرات والواردات من السلع الغذائية لضمان جودتها كمان وزارة الزراعة تمتلك افضل المعامل المرجعية والمعتمدة دوليا في فحص وسلامة الغذاء وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو معظم الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرا لما تتمتع به من سمعة جيدة مشيرا إلى احتلال مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح





وبحث مع مدير المفوضية الأوروبية تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن مصر حاليا تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي والأول افريقيا في الاستزراع السمكي وان لديها مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية وأشار إلى جودة الأسماك المصرية بمختلف أنواعها كما أنه صدر مؤخرا قانون جهاز تنمية الثروة السمكية والبحيرات والذي يسهم في ضمان جودة وزيادة الثروة السمكية.





ووجه الدعوة إلى وفد المفوضية الأوروبية وسفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى زيارة مشروعات الثروة السمكية العملاقة في منطقة القناة وشرق التفريعة للاطلاع على النهضة التي شهدتها مصر في هذا المجال

حضر اللقاء د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري

د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية

د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان

سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة

د احمد عبدالكريم مستشار الهيئة العامة للخدمات البيطرية