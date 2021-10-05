ميرهان حسين تتألق بالحجاب في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ميرهان حسين في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "حسين" بالحجاب والجلباب، وذلك أثناء تواجدها في أحد مطاعم السعودية مما آثار إعجاب جمهورها ومحبيها وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.



وكانت آخر اعمال ميرهان حسين مسلسل “علامة استفهام” والذي تقوم ببطولته مع محمد رجب وهيثم أحمد زكي وإخراج سميح النقاش.



والجدير بالذكر أن ميرهان حسين حرصت على حضور العرض الخاص لفيلم "عروستي" وذلك دعما منها لأصدقائها المشاركين في العمل.

