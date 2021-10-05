تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 6 أكتوبر إلى يوم الاثنين 11 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.



طقس الفترة المقبلة



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدلا الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد فيما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.



وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.

