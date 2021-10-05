Advertisements

التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز أبوقرقاص، والتي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة ".

حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو مجلس النواب النائب حسام أبو زيد، وممثلي الجهات المعنية، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية يجرى تنفيذ 211 مشروعا ً بتكلفة مليار و960 مليون و520 ألف جنيه منها 25 مشروعا بالعدوة و46 بمغاغة و63 بأبوقرقاص و52 بملوى و25 بديرمواس.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.

هذا ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)
التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة تطوير الريف المصرى المنيا اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 13 ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

مبابي يعترف بسب نيمار دا سيلفا

منذ ساعة و 25 دقيقة

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 7 ساعات

من قلب مانشستر يونايتد.. إنتر ميلان يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إدارات المنيا التعليمية توزع أجهزة التابلت على طلاب المدارس

مشروعات "حياة كريمة" تعيد الحياة لأهالي ملوي بالمنيا (صور)

محافظ المنيا: جاري تنفيذ 447 مشروعا بمركز أبوقرقاص في 18 قطاع خدمي

حياة كريمة تُنير قرى ملوى.. مشروع محطة مياه الشرب بالمعصرة ومجمع خدمات بالبرشا (فيديو وصور)

محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز ملوي

محافظ المنيا يتابع معدلات ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

03:31 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

03:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements