التفاصيل الكاملة حول افتتاح أول مشروعات "حياة كريمة" في المنيا (صور)





حيث جرى إنهاء أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل في غضون 4 أشهر بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر بإجمالي 5 طوابق.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم وعضو مجلس النواب النائب حسام أبو زيد، وممثلي الجهات المعنية، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية يجرى تنفيذ 211 مشروعا ً بتكلفة مليار و960 مليون و520 ألف جنيه منها 25 مشروعا بالعدوة و46 بمغاغة و63 بأبوقرقاص و52 بملوى و25 بديرمواس.



ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.



هذا ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى " أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.



افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة السلام الإعدادية بقرية نزلة جريس بمركز أبوقرقاص، والتي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة ".