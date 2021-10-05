فيرجسون ينتقد سولشاير بسبب رونالدو

انتقد المدير الفني السابق والتاريخي لفريق مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون، قرار المدرب الحالي لـ"الشياطين الحمر" أولي جونار سولشاير بإجلاس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال مواجهة إيفرتون الأخيرة، بعدما التقطت الكاميرات عبارة قالها "ينبعي أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك".





وفقد مانشستر يونايتد نقطتين في مشواره بـ"البريميير ليغ" بعد تعادله أمام إيفرتون 1-1 ليحتل المركز الرابع في الجدول برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب الصدارة.





وشارك رونالدو في المباراة (ق57)، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف ليسقط الفريق في فخ التعادل ويخسر خمس نقاط في جولتين متتالتين بعد خسارته من أستون فيلا بهدف نظيف في الجولة السادسة.





والتقطت العدسات حديث فيرجسون مع الملاكم حبيب نورمحمدوف داخل أولد ترافورد عقب المباراة.





وكان سولشاير قد أجلس الثلاثي رونالدو وبول بوغبا وسانشيز على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.





وانضم فيرجسون بهذا الشكل لآخرين انتقدوا عدم الدفع بـ"الدون" منذ بداية اللقاء أمام إيفرتون، حيث قال مهاجم آرسنال السابق إيان رايت "عندما تمتلك كريستيانو، عليك أن تبني فريقا وطريقة لعب حوله هو، لكي يؤدي بشكل جيد".





ودافع سولشاير عن موقفه عقب المباراة مؤكدا أنه وكريستيانو "يعرفان الوضع أكثر من أي خبير آخر".





وأضاف "ينبغي اختبار التوقيت المناسب لكي يلعب. هو ليس لاعباً شاباً، لكنه محترفاً كبيراً ودائما ما يكون جاهزاً للنزول إلى الملعب بالطاقة والأداء اللذان يميزانه".