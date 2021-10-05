Advertisements

فيرجسون ينتقد سولشاير بسبب رونالدو

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:28 م
فيرجسون ورونالدو
فيرجسون ورونالدو
وكالات
انتقد المدير الفني السابق والتاريخي لفريق مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون، قرار المدرب الحالي لـ"الشياطين الحمر" أولي جونار سولشاير بإجلاس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء خلال مواجهة إيفرتون الأخيرة، بعدما التقطت الكاميرات عبارة قالها "ينبعي أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك".

وفقد مانشستر يونايتد نقطتين في مشواره بـ"البريميير ليغ" بعد تعادله أمام إيفرتون 1-1 ليحتل المركز الرابع في الجدول برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب الصدارة.

وشارك رونالدو في المباراة (ق57)، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف ليسقط الفريق في فخ التعادل ويخسر خمس نقاط في جولتين متتالتين بعد خسارته من أستون فيلا بهدف نظيف في الجولة السادسة.

والتقطت العدسات حديث فيرجسون مع الملاكم حبيب نورمحمدوف داخل أولد ترافورد عقب المباراة.

وكان سولشاير قد أجلس الثلاثي رونالدو وبول بوغبا وسانشيز على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وانضم فيرجسون بهذا الشكل لآخرين انتقدوا عدم الدفع بـ"الدون" منذ بداية اللقاء أمام إيفرتون، حيث قال مهاجم آرسنال السابق إيان رايت "عندما تمتلك كريستيانو، عليك أن تبني فريقا وطريقة لعب حوله هو، لكي يؤدي بشكل جيد".

ودافع سولشاير عن موقفه عقب المباراة مؤكدا أنه وكريستيانو "يعرفان الوضع أكثر من أي خبير آخر".

وأضاف "ينبغي اختبار التوقيت المناسب لكي يلعب. هو ليس لاعباً شاباً، لكنه محترفاً كبيراً ودائما ما يكون جاهزاً للنزول إلى الملعب بالطاقة والأداء اللذان يميزانه". 

الكلمات المفتاحية

يونايتد فيرجسون سولشاير رونالدو

أخبار تهمك

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 13 ساعة

من قلب مانشستر يونايتد.. إنتر ميلان يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ أقل من ساعتين

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ ساعتين

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

مبابي يعترف بسب نيمار دا سيلفا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

رونالدو: فيرجسون علمني الكثير داخل وخارج الملعب

سولشاير يستعين بأسطورة مانشستر يونايتد لقهر ليفربول

تصرف غريب من بوجبا بعد خروج مانشستر يونايتد

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

رونالدو يطلق تصريح جديد في مانشستر

اعتراف مثير من كريستيانو رونالدو بعد ثنائيته في نيوكاسل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

03:31 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

03:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements