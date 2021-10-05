كيروش يرفض التعليق على سبب استبعاد شريف وقفشة

رفض مدرب منتخب مصر الجديد كارلوس كيروش، التعليق على أسباب استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي (قفشة) من مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، بعد جدل كبير حول اختياراته للتشكيلة.





وتولى كيروش، مدرب ريال مدريد والبرتغال السابق، قيادة مصر الشهر الماضي خلفاً لحسام البدري بعد انتقادات لأداء المنتخب.





واستبعد المدرب البرتغالي مهاجم الأهلي شريف، هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، وزميله بالفريق صانع اللعب قفشة من تشكيلته مما أثار علامات استفهام.





وتلعب مصر ضد ليبيا يوم الجمعة، وتتكرر المواجهة يوم 11 هذا الشهر.





وتتصدر ليبيا المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن مصر مقابل نقطة للغابون، فيما يبقى رصيد أنغولا خاوياً.





ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأبلغ كيروش مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين: "أنا صاحب الاختيارات وأبحث عن أفضل 11 لاعباً لخوض المباريات، ومنتخب مصر محظوظ لوفرة اللاعبين الجيدين في المراكز المختلفة".





ورد على سؤال حول استبعاد ثنائي الأهلي قائلاً: "لن أتحدث عن أي لاعب بعينه، سأتحدث عن المنتخب فقط، وأنا صاحب الرؤية الفنية".





وتابع كيروش: "من الناحية الحسابية، ليبيا متقدمة بست نقاط، نترك الحسابات للعلماء والمهندسين واتركوا لنا الأمور الفنية".





كما عبر عن سعادته بتألق محمد صلاح الذي سجل هدفاً رائعاً وصنع آخر في تعادل ليفربول 2-2 مع مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.